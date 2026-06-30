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Новосибирцев предупредили об опасности дачных удобрений для животных

Наибольшую опасность представляют препараты от грызунов и слизней.

Источник: Freepik

Садовая химия, включая удобрения и средства от вредителей, представляет серьезную угрозу для жизни собак и кошек, сообщает «Газета.Ru».

Ветеринары предупреждают, что питомцы часто получают тяжелые отравления на дачах, поедая гранулы из любопытства или слизывая ядовитые вещества с лап и шерсти после прогулки по обработанной траве.

Наибольшую опасность представляют препараты от грызунов и слизней, гербициды, инсектициды и азотные подкормки. Даже минимальные дозы этих химикатов способны спровоцировать судороги, тяжелейшие поражения нервной системы, отказ почек и печени, а для кошек многие из них смертельны из-за особенностей метаболизма.

Для предотвращения беды обработки участка следует проводить в отсутствие животных, изолируя их до полного высыхания препаратов.