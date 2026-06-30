Новосибирцев предупредили об опасности дачных удобрений для животных

Наибольшую опасность представляют препараты от грызунов и слизней, гербициды, инсектициды и азотные подкормки. Даже минимальные дозы этих химикатов способны спровоцировать судороги, тяжелейшие поражения нервной системы, отказ почек и печени, а для кошек многие из них смертельны из-за особенностей метаболизма.