В Красноярском крае по субсидируемым маршрутам перевезут 360 тысяч пассажиров

Вторая — программа доступности воздушных перевозок для населения, она включает 13 маршрутов, участниками в ней станут более 17 тысяч человек. И третья программа касается социально-значимых маршрутов Дальневосточного округа, по ней работают два авиаперевозчика. Они выполняют рейсы по четырем маршрутам с потенциальной перевозкой около 130 тысяч пассажиров.