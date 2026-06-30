В Красноярском крае по субсидируемым маршрутам перевезут 360 тысяч пассажиров в 2026 году. Такие данные представил губернатор края Михаил Котюков министру транспорта РФ Андрею Никитину.
Развитию авиаперевозок способствует участие региона в трех программах субсидирования. Благодаря субсидиям билеты остаются доступными для жителей отдаленных территорий. В 2026 году по программам планируется перевезти около 360 тысяч пассажиров.
Первая программа региональная, по которой три авиакомпании обеспечивают 22 маршрута. В планах текущего года — 3 278 рейсов для 212 тысяч пассажиров.
Вторая — программа доступности воздушных перевозок для населения, она включает 13 маршрутов, участниками в ней станут более 17 тысяч человек. И третья программа касается социально-значимых маршрутов Дальневосточного округа, по ней работают два авиаперевозчика. Они выполняют рейсы по четырем маршрутам с потенциальной перевозкой около 130 тысяч пассажиров.
Добавим, что за последние два года пассажиропоток красноярского аэропорта превысил 4 миллиона человек.