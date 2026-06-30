30 июня: какой сегодня церковный праздник

30 июня 2026 года православная церковь чтит память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Братья, происходившие из знатной персидской семьи, были воспитаны в христианской вере своей матерью, в то время как их отец оставался язычником. Повзрослев, они поступили на военную службу и были отправлены послами к римскому императору Юлиану Отступнику. Поначалу император принял их с почестями, но, узнав об их вере, потребовал отречься от Христа и принять участие в языческих жертвоприношениях. Братья твёрдо отказались, за что были подвергнуты жестоким пыткам и затем обезглавлены. Согласно преданию, после казни земля разверзлась и скрыла их тела от осквернения. А после долгой молитвы христиан, тела братьев возвратились благоуханными. Христиане погребли их с почестями. А ставшие свидетелями чуда язычники обратились к Христу. Кроме того, сегодня в православной церкви вспоминают подвиг веры новомучеников: Священномученика Аверкия Северовостокова, пресвитера (1918), преподобного Максима исповедника (1934) и мученицу Пелагию (1943). У православных верующих продолжается период Петрова поста. 30 июня 2026 года — вторник, ограничения в еде не строгие — разрешены блюда с растительным маслом.