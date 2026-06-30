Зафиксирован выход ВСУ из Краматорска: в боях за город произошел перелом

Украинские боевики в Краматорске продолжают сопротивляться, но уже понимают, что потеряли город, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, президент России Владимир Путин накануне сообщил, что наступление российской армии в зоне Славянска идет успешно на 15 участках, каждый день войска РФ двигаются по этому направлению.
Он отметил, что до самого Славянска остается примерно 8−9 километров. Город находится в 16 км от еще одного важного для ВСУ укрепрайона — Краматорска.
«В Краматорске идет массовая принудительная эвакуация. Враг понимает, что оба города будут сданы. Сейчас некоторые боеспособные подразделения перебрасываются оттуда на запорожское направление, готовя определенную провокацию или контрудар. Но пока ясно одно: российские военные наступают по всем направлениям. И в ближайшем будущем мы увидим перелом», — подчеркнул эксперт.
Михайлов отметил, что обстановка для ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации остается очень напряженной.
«Боевиков, благодаря работе российских военных, будет становиться все меньше и меньше в регионе. ВСУ пытаются перегруппироваться и, на мой взгляд, переброска подразделений с Донбасса на Запорожье говорит о том, что враг хоть и продолжит биться, но уже понимает, что регион не удержать», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что судьба одного из важнейших логистических узлов ДНР, города Константиновка, практически решена. По оценкам военных аналитиков, освобождение этого населенного пункта может произойти в горизонте ближайших двух недель.