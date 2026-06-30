Зафиксирован выход ВСУ из Краматорска: в боях за город произошел перелом

«Боевиков, благодаря работе российских военных, будет становиться все меньше и меньше в регионе. ВСУ пытаются перегруппироваться и, на мой взгляд, переброска подразделений с Донбасса на Запорожье говорит о том, что враг хоть и продолжит биться, но уже понимает, что регион не удержать», — добавил специалист.