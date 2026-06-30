1 июля предлагают официально сделать Днем ветеранов боевых действий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать 1 июля официальной праздничной датой — Днем ветеранов боевых действий.
По его словам, межфракционная инициатива об установлении памятной даты по-прежнему находится на рассмотрении депутатов.
«Ветераны и инвалиды, защищавшие интересы Отечества в локальных конфликтах и заграничных операциях, все наши бойцы, продолжающие это святое дело, — уже не один год по их просьбе мы бьемся за то, чтобы 1 июля стало официальной праздничной датой. Без разделения на конфликты и погоны», — сказал Нилов РИА Новости.
Парламентарий рассказал, что больше 20 регионов дополнительно в этом году выразили поддержку данной идее, сообщив, что ждут принятия федерального закона о Дне ветеранов боевых действий, чтобы реализовать соответствующее решение на своей территории.