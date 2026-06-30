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В сквере в Сосновоборске произошло убийство (видео)

53-летний житель Сосновоборска подозревается в убийстве 48-летнего знакомого, сообщают СК и МВД Красноярского края.

53-летний житель Сосновоборска подозревается в убийстве 48-летнего знакомого, сообщают СК и МВД Красноярского края.

Преступление было совершено 27 июня поздно вечером в городском сквере на улице 9-й Пятилетки. По версии следствия, там двое мужчин распивали спиртное и между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник охотничьим ножом нанес оппоненту несколько ударов в область лица, шеи и правой руки. От полученных ранений тот скончался на месте.

Нападавший скрылся. Полицейские по горячим следам установили маршрут его следования и задержали в одном из дворов. При личном досмотре у него изъяли нож.

Фигуранта уже заключили под стражу. Известно, что ранее он был судим. Сейчас в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», по которому выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.