В сквере в Сосновоборске произошло убийство (видео)

Преступление было совершено 27 июня поздно вечером в городском сквере на улице 9-й Пятилетки. По версии следствия, там двое мужчин распивали спиртное и между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник охотничьим ножом нанес оппоненту несколько ударов в область лица, шеи и правой руки. От полученных ранений тот скончался на месте.