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Сенат Франции ударил по «сверхбыстрой моде» из Азии

Сенат Франции утвердил законопроект, направленный против ретейлеров так называемой «сверхбыстрой моды».

Сенат Франции утвердил законопроект, направленный против ретейлеров так называемой «сверхбыстрой моды». Документ, внесенный в парламент еще в начале 2024 года, нацелен в первую очередь на азиатские онлайн-платформы — Temu, Shein и AliExpress. Основная цель инициативы — снизить экологический ущерб от деятельности этих компаний и защитить внутренний рынок труда, передает France24.

Закон вводит прямой запрет на рекламу таких ретейлеров на территории Франции, в том числе через инфлюенсеров. Впрочем, как отмечает телеканал, Еврокомиссия уже выразила сомнения в том, что эта норма соответствует общеевропейскому регулированию.

Помимо рекламных ограничений, документ устанавливает специальную пошлину на каждую единицу товара, реализуемую данными платформами. Сумма сбора будет постепенно увеличиваться. Согласно поправке правительства, уже одобренной Национальным собранием, к 2030 году размер пошлины за один товар может достичь €20. При этом предельная планка сбора ограничена 50% от стоимости изделия без учета налогов.

Законопроект также обязывает компании, работающие в сегменте «сверхбыстрой моды», размещать на своих сайтах информационные сообщения с призывами к разумному потреблению, повторному использованию одежды и ее восстановлению. Часть собранных средств направят на развитие системы сбора и переработки текстильных отходов.

При этом европейские бренды — Zara, H&M, Primark, Uniqlo и другие — под действие закона не попадают. Как заявил член парламента от партии «Зеленые» Шарль Фурнье, под давлением лоббистов первоначальные амбиции документа были значительно ослаблены.

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