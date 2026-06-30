Сенат Франции ударил по «сверхбыстрой моде» из Азии

Сенат Франции утвердил законопроект, направленный против ретейлеров так называемой «сверхбыстрой моды». Документ, внесенный в парламент еще в начале 2024 года, нацелен в первую очередь на азиатские онлайн-платформы — Temu, Shein и AliExpress. Основная цель инициативы — снизить экологический ущерб от деятельности этих компаний и защитить внутренний рынок труда, передает France24.