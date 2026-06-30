Очередь из сотен людей скопилась на границе Эстонии: желающие попасть в РФ ждут по 16 часов

При этом все больше путешественников жалуются на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают, занимая очередь за других. Стоимость «услуги» достигает 160 евро. Эстонские правоохранители осведомлены о таких «продавцах», но не могут запретить практику, поскольку в ней нет состава преступления.