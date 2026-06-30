Очередь из сотен людей скопилась на границе Эстонии: желающие попасть в РФ ждут по 16 часов

На пограничном переходе в Нарве скопились сотни человек, желающих въехать в Россию. При этом очередь продолжает расти. Тем не менее пограничные службы не намерены корректировать график работы. Об этом сообщат портал Delfi.
«К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти», — передает портал.
По словам очевидцев, местами число стоящих в очереди у границы достигает 500 человек.
Хотя некоторые граждане вынуждены ждать по 12−16 часов, в Нарвском пограничном пункте заявили, что увеличивать пропускную способность в условиях скопления людей не планируют.
С 15 июня 2026 года пограничный переход в Нарве на эстонско-российской границе перешел на новый режим работы — с 7:00 до 19:00.
Время работы погранперехода в Нарве было сокращено на 4 часа — теперь до 19:00 вместо 23:00. Новый режим действует до 15 августа, решение приняло правительство Эстонии.
Как отмечали журналисты, для пересечения границы с Россией через погранпункт в Нарве может потребоваться более половины дня.
При этом все больше путешественников жалуются на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают, занимая очередь за других. Стоимость «услуги» достигает 160 евро. Эстонские правоохранители осведомлены о таких «продавцах», но не могут запретить практику, поскольку в ней нет состава преступления.
Напомним, что очереди из желающих попасть в Россию из Эстонии собираются далеко не в первый раз.
На эстонской стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 в канун Дня России скопилась большая очередь. Задержки вызваны медленным оформлением документов эстонскими пограничниками и таможенниками.
Из-за ограничительных мер, введенных эстонскими властями, на границе с Россией образовалась длинная очередь 8 июня. Люди пытаются попасть в страну, но сталкиваются с препятствиями.
В Нарве вечером 20 июня у КПП собрались около 200 человек. При этом очередь они стали занимать еще с вечера. По словам очевидцев, люди все-так не успели пройти границу до закрытия погранпункта.