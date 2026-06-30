Штурм крепости № 1: в Киеве началась паника из-за падения Константиновки

«Оставшиеся 4% территории приходятся на городские окраины, где противник оказался в полном оперативном окружении… Город в кольце, фактически в окружении полностью. Они уже сопротивляются из последних сил. Страх застил им глаза, и они не знают, что лучше бы им, конечно, сдаться», — сказал Матвийчук.