Штурм крепости № 1: в Киеве началась паника из-за падения Константиновки

Освобождение Константиновки может завершиться уже к концу текущей недели, после чего перед российскими войсками откроется путь на Дружковку и Краматорск. Такой прогноз в эксклюзивном интервью aif.ru дал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее президента России Владимир Путин заявил о том, что 96% территории Константиновки уже находится под контролем ВС РФ.
«Оставшиеся 4% территории приходятся на городские окраины, где противник оказался в полном оперативном окружении… Город в кольце, фактически в окружении полностью. Они уже сопротивляются из последних сил. Страх застил им глаза, и они не знают, что лучше бы им, конечно, сдаться», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт подчеркнул, что судьба украинского гарнизона уже решена.
«Если сдадутся в плен, останутся живыми. Но они не хотят сдаваться в плен, значит, мы их будем уничтожать. Прогнозировать трудно, но я думаю, к концу недели всё закончится», — сказал Анатолий Матвийчук.
После установления полного контроля над городом, по словам эксперта, откроется стратегическая перспектива для дальнейшего наступления.
«После того как Константиновка будет полностью освобождена, наш путь пойдёт на направлении Алексеево-Дружковки и Краматорска», — резюмировал Матвийчук.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки ликвидировали в Константиновке до 95 боевиков ВСУ, уничтожили две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
Напомним, эвакуированная жительница Константиновки Алла Плюшко рассказала, что в подвал, где находились мирные жители, украинские боевики в ходе боевых действий забросили две противотанковые мины.