Новости Красноярского края 30 июня: бензин, пожары, последствия ливня

По предварительной информации краевого главка МВД, пропавшие состоят в неофициальном браке и вместе работают в логистической компании. К поискам привлекли четыре человека личного состава и одно плавсредство, волонтеры пока не участвуют. Как рассказал представитель службы спасения Александр Якимов, 28 июня специалисты обследовали 58 километров береговой линии и проверили 40 тысяч квадратных метров речного дна с помощью эхолота. Людей пока не нашли, решение о продолжении поисков на воде примут правоохранительные органы.