Новости Красноярского края 30 июня: бензин, пожары, последствия ливня

Утро вторника, 30 июня, в Красноярском крае начинается с оценки последствий очередного удара стихии. Накануне вечером город накрыла гроза с градом, оставившая часть домов без света. Синоптики вновь предупреждают о шквалистом ветре, а Роспотребнадзор закрывает популярные водоемы для купания. Тем временем в тайге развернулась поисковая операция: спасатели ищут пропавшую пару туристов. Краевые власти продолжают контролировать топливный рынок и тушение лесных пожаров. Главные новости дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Последствия ливня в Красноярске 30 июня: потоп, поваленные деревья и отключения света.
Накануне, 29 июня, около 20:00 краевую столицу накрыл очередной ливень с раскатами грома и молниями. От сильного шума во дворах массово срабатывала автомобильная сигнализация.
Главный удар непогоды принял на себя Ленинский район города. Там прошел град, а шквалистый ветер повалил старые деревья. Часть жилых домов осталась без электричества, некоторые участки дорог оказались подтоплены.
В районной администрации сообщили, что коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий разгула стихии. Бригады специалистов работают на улицах 1-я Шинная, Волжская, Бийская, Говорова, Инициаторов и Глинки.
Что с бензином в Красноярске по данным на 30 июня: цены на АЗС.
Экономический блок фиксирует подорожание автомобильного топлива, которое опережает общий уровень инфляции в стране. За последние 12 месяцев стоимость бензина в крае выросла на 13,69%. Однако региональное правительство держит ситуацию под жестким контролем. Председатель краевого кабмина Алексей Медведев провел оперативное совещание, где подтвердил: регион обеспечен необходимыми резервами горючего для работы больниц, муниципалитетов и аграриев.
Цены на заправках Красноярска 30 июня заметно разнятся в зависимости от компании. Самую низкую стоимость держат крупные федеральные сети — например, литр АИ-92 на таких станциях обойдется водителям примерно в 62 рубля, АИ-95 стоит около 66−67 рублей, а дизельное топливо оценивают в 80−82 рубля.
В то же время на некоторых региональных и частных заправках ценники значительно выше. За литр АИ-92 там просят от 73 до 94 рублей. Стоимость АИ-95 варьируется в пределах 77−97 рублей. Дизельное топливо на таких АЗС продают в широком диапазоне от 88 до 99 рублей за литр.
Лесные пожары в Красноярском крае 30 июня: карта и статистика.
Спасатели продолжают ликвидировать очаги пламени в тайге. По свежей сводке Лесопожарного центра, в крае зарегистрировано 206 возгораний на площади более 286 тысяч гектаров. Сейчас активно действуют 164 очага, из которых 20 уже успешно локализованы. За минувшие сутки команды ликвидировали 42 пожара, но при этом зафиксировали 13 новых.
Самая сложная обстановка сохраняется на северных территориях — в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Краевой оперативный штаб держит ситуацию под полным контролем, огонь не угрожает населенным пунктам.
Запрет на купание в трех водоемах острова Татышев.
Управление Роспотребнадзора направило в администрацию Красноярска предписание о запрете использования трех популярных водоемов на острове Татышев. Под ограничения попали озеро Зеркальное, залив Стрелка и водоем в районе Октябрьского моста.
Специалисты провели плановый мониторинг качества воды. Лабораторные исследования подтвердили: микробиологические показатели не соответствуют санитарным нормам, водные процедуры опасны для здоровья отдыхающих. Теперь эксплуатирующая организация обязана организовать регулярный контроль состояния воды. Запрет снимут только после получения удовлетворительных анализов и официального согласования с надзорным ведомством.
Семья пропала в Красноярском крае на реке Агул: что известно.
В регионе развернута поисково-спасательная операция. Полицейские и сотрудники КГКУ «Спасатель» ищут 45-летнюю Марию и 43-летнего Николая (имена изменены). В дежурную часть обратился брат мужчины. Он рассказал, что пара прибыла в деревню Агул, откуда 20 июня планировала начать сплав по реке на двух лодках. С тех пор путешественники не выходили на связь.
По предварительной информации краевого главка МВД, пропавшие состоят в неофициальном браке и вместе работают в логистической компании. К поискам привлекли четыре человека личного состава и одно плавсредство, волонтеры пока не участвуют. Как рассказал представитель службы спасения Александр Якимов, 28 июня специалисты обследовали 58 километров береговой линии и проверили 40 тысяч квадратных метров речного дна с помощью эхолота. Людей пока не нашли, решение о продолжении поисков на воде примут правоохранительные органы.
Погода на 30 июня в Красноярском крае: шквалистый ветер, грозы и крупный град.
Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение метеоусловий. Сегодня, 30 июня, и завтра, 1 июля, центральные и южные муниципалитеты края ожидают сильные ливни, грозы и крупный град. Ветер может достигать шквалистых порывов скоростью 25 метров в секунду и более. Специалисты профильных ведомств просят жителей оставаться дома, отказаться от загородных поездок и не парковать автомобили под деревьями или незакрепленными конструкциями.
Одновременно с этим в южных округах установится сильная жара — воздух прогреется до +35 °С и выше. Врачи рекомендуют чаще находиться в тени, пить больше жидкости и одеваться по погоде. В Эвенкии, Туруханском округе и центральной группе районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
В Красноярске сегодня прогнозируют +27 градусов, пройдут дожди с грозами, возможен туман. Ожидается полное отсутствие ветра, атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Вечером столбики термометров покажут +20 градусов.