В Госдуме рассказали, у кого с июля увеличатся соцвыплаты

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Некоторые категории граждан получат прибавку к положенным им социальным выплатам с 1 июля, если у них менялся жизненный статус. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Такие изменения коснутся в июле тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью I группы. В том случае, если в июне человеку впервые присвоили I группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается. В то же время, если прибавка уже была назначена ранее, повторной доплаты для него не будет», — пояснила депутат.
Также, по ее словам, выплаты будут увеличены для пенсионеров, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет — фиксированная часть их пенсии будет увеличена, а размер выплаты будет зависеть от числа иждивенцев.
Депутат отметила, что выплаты увеличатся и для сельских тружеников, у которых общий трудовой стаж в отрасли превысил 30 лет — им будет положена прибавка 25% к фиксированной части пенсии. Если надбавка еще не была назначена — следует подать заявление в Социальный фонд России, уточнила она.
Стенякина также добавила, что пенсионеры, которые отметили восьмидесятилетие до начала июля, получат прибавку к выплатам без заявлений. «Пенсия вырастет у пожилых людей автоматически. Тут надо напомнить, что в текущем году базовая фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. После восьмидесяти она удваивается, а сверху автоматически добавляют надбавку на уход за вами как за пожилым человеком. Это еще 1 413,86 рубля. Резюмируя, итоговая ежемесячная прибавка составит 10 998,55 рубля. Однако в некоторых регионах сумма может отличаться с учетом местных коэффициентов», — сказала депутат.