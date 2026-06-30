В Госдуме рассказали, у кого с июля увеличатся соцвыплаты

Стенякина также добавила, что пенсионеры, которые отметили восьмидесятилетие до начала июля, получат прибавку к выплатам без заявлений. «Пенсия вырастет у пожилых людей автоматически. Тут надо напомнить, что в текущем году базовая фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. После восьмидесяти она удваивается, а сверху автоматически добавляют надбавку на уход за вами как за пожилым человеком. Это еще 1 413,86 рубля. Резюмируя, итоговая ежемесячная прибавка составит 10 998,55 рубля. Однако в некоторых регионах сумма может отличаться с учетом местных коэффициентов», — сказала депутат.