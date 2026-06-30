Арестованным в Австралии россиянам Королевым может грозить пожизненное

Австралийская полиция 12 июля 2024 года объявила о задержании Игоря и Киры Королевых по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Они являются гражданами РФ, но также имеют австралийские паспорта. По версии следствия, 42-летняя Кира Королева, служившая в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без ведома начальства посещала РФ и якобы собиралась передать данные, связанные с армией Австралии. Утверждается, что 64-летний муж помогал ей получить доступ к информации.