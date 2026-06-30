Арестованным в Австралии россиянам Королевым может грозить пожизненное

СИДНЕЙ, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура Австралии предъявила гражданам РФ Игорю и Кире Королевым новое обвинение в сговоре с целью шпионажа, максимальное наказание по которому составляет от 25 лет лишения свободы до пожизненного тюремного заключения. Об этом сообщает издание Brisbane Times.
Отмечается, что первоначально выдвинутое им обвинение в «подготовке к шпионажу», предусматривающее максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы, было снято. «Для полноты картины отмечу, что по ранее предъявленным Кире и Игорю обвинениям в подготовке к совершению шпионажа обвинение не будет представлять доказательства», — приводит слова прокурора Содружества Элли Макдональд телеканал ABC.
По данным Brisbane Times, новое обвинение относится к более тяжким преступлениям. В зависимости от того, сочтет ли суд действия обвиняемых умышленными или совершенными по неосторожности и степени угрозы национальной безопасности, максимальное наказание может составить от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В ходе заседания также стало известно, что стороне защиты уже были переданы материалы уголовного дела объемом в несколько миллионов страниц, а также обновленное изложение обстоятельств дела и обвинения. Вместе с тем часть документов остается засекреченной или отредактированной в связи с действующими судебными ограничениями, введенными в интересах национальной безопасности.
Следующее заседание по делу назначено на 3 августа.
Австралийская полиция 12 июля 2024 года объявила о задержании Игоря и Киры Королевых по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Они являются гражданами РФ, но также имеют австралийские паспорта. По версии следствия, 42-летняя Кира Королева, служившая в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без ведома начальства посещала РФ и якобы собиралась передать данные, связанные с армией Австралии. Утверждается, что 64-летний муж помогал ей получить доступ к информации.
В посольстве РФ неоднократно подчеркивали, что австралийские власти не предоставили убедительных доказательств выдвинутых против россиян обвинений, и называли дело «политической возможностью раздувать шпиономанию и разжигать антироссийскую истерию».