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В Минусинской межрайонной больнице при поддержке красноярских экспертов внедряют новые методики лечения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Хирург Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Иван Красуля провел прием и операции на базе Минусинской межрайонной больницы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Хирург Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Иван Красуля провел прием и операции на базе Минусинской межрайонной больницы.

Специалист проконсультировал 25 пациентов с варикозным расширением вен, 14 из них записались на операцию. Всего выполнено 8 вмешательств с применением современного малоинвазивного метода — эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК).

«Пациенты уже через несколько часов после процедуры могут вернуться к обычной жизни. Для Минусинска это новый уровень помощи — раньше такие операции делали только в Красноярске», — рассказал Иван Красуля.

Кроме того, красноярский хирург обучал минусинских коллег: демонстрировал технику, разбирал клинические случаи, отрабатывал навыки.

Ранее выездные бригады краевых медиков работали в Ачинске, Уяре, Лесосибирске и Канске, отмечает пресс-служба краевого минздрава.

«Выездные мероприятия повышают доступность качественной помощи и формируют кадровый ресурс на местах. Будем расширять географию и форматы выездных миссий в рамках нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”», — подчеркнул министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.