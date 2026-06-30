История семьи Бугаевых из Железногорска: большая семья начинается с большой ответственности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Семья Бугаевых живет в Железногорске и воспитывает четверых детей. Старшей дочери Алисе скоро исполнится 16 лет, Василисе — 13, сыну Льву — 10, а младшей Оливии — 7 лет. Новый учебный год станет для семьи особенным: впервые все четверо детей будут школьниками.
Мама, Евгения Бугаева, родилась в Железногорске. До создания большой семьи она преподавала в университете в Красноярске. Папа, Андрей Бугаев, родом из Шарыпово и работал в автосервисе. После создания семьи супруги более десяти лет прожили в Красноярске, а затем вернулись в Железногорск, когда родились уже двое детей.
Сегодня многодетность для Бугаевых — не просто количество детей в свидетельстве о рождении. Это образ жизни, который сформировал их взгляды, привычки и жизненные приоритеты.
По словам родителей, осознание себя именно многодетной семьей пришло с рождением третьего ребенка.
«Когда появляется третий ребенок, многодетность полностью захватывает твой быт и мировоззрение. Это огромный труд и своего рода служение на многие годы. Это готовность отказаться от части привычного комфорта и материального достатка. Без понимания, что это одна из главных целей твоей жизни, решиться на такой путь невозможно», — говорят супруги.
В семье убеждены: многодетность — это не подвиг и не исключение из правил. Это естественная форма семейной жизни, которая требует ответственности, терпения и постоянной вовлеченности родителей.
Главными опорами своей семьи Бугаевы называют доверие, взаимопонимание и совместно проведенное время. Здесь принято делиться переживаниями, рассказывать о важных событиях и много разговаривать друг с другом. Основное семейное правило — честность и открытость.
Вторая часть истории.
Третья часть истории.
Четвертая часть истории.