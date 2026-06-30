История семьи Бугаевых из Железногорска: большая семья начинается с большой ответственности

Мама, Евгения Бугаева, родилась в Железногорске. До создания большой семьи она преподавала в университете в Красноярске. Папа, Андрей Бугаев, родом из Шарыпово и работал в автосервисе. После создания семьи супруги более десяти лет прожили в Красноярске, а затем вернулись в Железногорск, когда родились уже двое детей.