В Красноярском крае продавца наказали на 100 тысяч за продажу «курилки»

В Красноярском крае продавца наказали за продажу запретного товара несовершеннолетнему. Все случилось в городе Заозерном, в торговом отделе «Дым и Пар» одного из местных магазинов.
Молодой человек зашел в отдел и спокойно приобрел жидкость для электронных сигарет. По закону продавец должен был уточнить его возраст, потребовать показать паспорт или другое удостоверение личности. Но он не сделал этого.
После, когда нагрянула проверка и продавца поставили перед фактом, он стал оправдываться: принимал товар от поставщика, поэтому торопился, а покупатель «выглядел на все восемнадцать». Такие аргументы в расчет не приняты, сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.