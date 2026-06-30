В Красноярском крае продавца наказали на 100 тысяч за продажу «курилки»

После, когда нагрянула проверка и продавца поставили перед фактом, он стал оправдываться: принимал товар от поставщика, поэтому торопился, а покупатель «выглядел на все восемнадцать». Такие аргументы в расчет не приняты, сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.