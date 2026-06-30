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В Красноярском крае продавца наказали на 100 тысяч за продажу «курилки»

В Заозерном жидкость для электронных сигарет продали подростку.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае продавца наказали за продажу запретного товара несовершеннолетнему. Все случилось в городе Заозерном, в торговом отделе «Дым и Пар» одного из местных магазинов.

Молодой человек зашел в отдел и спокойно приобрел жидкость для электронных сигарет. По закону продавец должен был уточнить его возраст, потребовать показать паспорт или другое удостоверение личности. Но он не сделал этого.

После, когда нагрянула проверка и продавца поставили перед фактом, он стал оправдываться: принимал товар от поставщика, поэтому торопился, а покупатель «выглядел на все восемнадцать». Такие аргументы в расчет не приняты, сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

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