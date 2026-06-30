История семьи Бугаевых из Железногорска: четыре характера, четыре истории

При этом в характере девочки удивительным образом сочетаются скромность и настойчивость. Если Оливия считает свою позицию правильной и обоснованной, она умеет твердо ее отстаивать. В этом году Оливия окончила детский сад и готовится стать первоклассницей. Для нее, как и для остальных детей, начинается новый жизненный этап. Алиса переходит в старшую школу и планирует сменить учебное заведение, Лев идет в четвертый класс с новым учителем, а Василису ждут новые предметы и педагоги в средней школе.