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История семьи Бугаевых из Железногорска: четыре характера, четыре истории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Каждый ребенок в семье Бугаевых обладает своим ярким характером и увлечениями.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Каждый ребенок в семье Бугаевых обладает своим ярким характером и увлечениями.

Старшая дочь Алиса — типичный первый ребенок, как говорят родители. Она уравновешенная, ответственная, трудолюбивая и очень целеустремленная. Если Алиса ставит перед собой задачу, она обязательно добивается результата. Девушка учится в инженерном классе, успешно осваивает точные науки и уже сейчас связывает свое будущее с техническим направлением.

Алиса занимается робототехникой и регулярно участвует в профильных соревнованиях. Недавно она начала заниматься кроссфитом и быстро показала хорошие результаты. Родители уверены, что ей помогают природная физическая сила, дисциплина и спокойный характер.

Средняя дочь Василиса — полная противоположность старшей сестры по темпераменту. Родители называют ее «патологическим оптимистом». С самого детства она смотрит на мир исключительно через призму добра и практически не замечает негатива.

Василиса занимается кроссфитом уже четыре года, любит петь и танцевать. Особенно ярко она проявляет себя в творчестве. В этом году вокальная группа, в которой занимается девочка, стала обладателем Гран-при международного конкурса.

Десятилетний Лев — единственный сын в семье и, по признанию родителей, самый требовательный к вниманию. Он постоянно придумывает новые проекты и с энтузиазмом берется за их реализацию. Сегодня он строит дом из коробок, завтра конструирует сложные конструкции, а послезавтра осваивает новый рецепт.

Особое увлечение Льва — кулинария. Он самостоятельно ищет рецепты в интернете и готовит самые разные блюда: от салатов до пиццы, блинов и запеканок.

Кроме того, Лев занимается робототехникой, посещает театральную студию, участвует в забегах и уже несколько лет занимается кроссфитом. В прошлом году он получил золотой знак ГТО, а также дважды становился победителем соревнований по кроссфиту в своем спортивном клубе.

Самая младшая в семье — Оливия. Родители называют ее самым быстроразвивающимся ребенком. Она раньше остальных начала ходить и говорить, а сейчас регулярно удивляет взрослых логическими выводами и рассуждениями.

При этом в характере девочки удивительным образом сочетаются скромность и настойчивость. Если Оливия считает свою позицию правильной и обоснованной, она умеет твердо ее отстаивать. В этом году Оливия окончила детский сад и готовится стать первоклассницей. Для нее, как и для остальных детей, начинается новый жизненный этап. Алиса переходит в старшую школу и планирует сменить учебное заведение, Лев идет в четвертый класс с новым учителем, а Василису ждут новые предметы и педагоги в средней школе.

Первая часть истории.

Третья часть истории.

Четвертая часть истории.