История семьи Бугаевых из Железногорска: когда многодетность становится нормой

В семье нет жесткой системы распределения обязанностей между старшими и младшими. Родители стараются не перекладывать на детей взрослую ответственность. Конечно, старшие могут присмотреть за младшей сестрой, но это воспринимается не как обязанность, а как элемент семейной взаимопомощи и ответственности.