История семьи Бугаевых из Железногорска: когда многодетность становится нормой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для многих взрослых большая семья кажется чем-то особенным. Для детей Бугаевых это обычная жизнь, другой они просто не знают.
С самого рождения они растут в окружении братьев и сестер, поэтому воспринимают многодетность как естественную норму. Родители никогда не замечали у детей стеснения или желания скрывать размер семьи.
Наоборот, в их окружении многодетных семей достаточно много. Например, в группе детского сада, которую посещала Оливия, из десяти семей три были многодетными. В школьных классах старших детей также немало ребят из больших семей.
Поэтому объяснять друзьям, почему дома много братьев и сестер, детям практически не приходится.
В семье нет жесткой системы распределения обязанностей между старшими и младшими. Родители стараются не перекладывать на детей взрослую ответственность. Конечно, старшие могут присмотреть за младшей сестрой, но это воспринимается не как обязанность, а как элемент семейной взаимопомощи и ответственности.
По словам родителей, вопрос о возможной перегрузке старших детей их даже удивляет. В семье никогда не ставили перед детьми задач, которые могли бы помешать их собственному развитию или отдыху.
Большую роль играет то, что дети действительно любят проводить время вместе. У них много общих интересов, совместных занятий и увлечений. Родители признаются, что именно эта дружба между детьми радует их больше всего.
Семейные традиции здесь простые, но очень важные. Каждый год вся семья вместе встречает Новый год, вместе проводит лето, выбирается на пляж и старается как можно больше времени проводить рядом друг с другом.
Праздники в семье тоже проходят без излишней помпезности. Главное для детей — подарки, общение и любимый семейный торт за общим столом. Первая часть истории.
Вторая часть истории.
Четвертая часть истории.