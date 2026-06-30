Предложение Киева о сокращении линии боевых действий до четырех регионов поставило бы под угрозу российские города, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москве поступили предложения ограничить боевые действия лишь четырьмя регионами — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также приостановить взаимные удары вглубь территорий России и Украины.
Российский лидер подчеркнул, что подобные договоренности выгодны лишь самому Киеву, поскольку в этом случае освободившихся боевиков перебросили бы в вышеназванные регионы.
Говоря о предложении прекратить удары вглубь территории с обеих сторон, Путин отметил, что это делается потому, что ответные удары РФ вглубь территории Украины «гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные».
Данилин, комментируя это предложение, отметил, что Киев пошел на такой шаг из-за плачевного состояния ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.
«Принять это предложение — это означало бы то, что Россия прекратит продвижение в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Это поставило бы под потенциальный удар Курск, Белгород и Брянск. Потому что в какой-то момент у Зеленского пропадет желание сохранять договоренности, а с ним, как мы помним, никакие договоренности невозможны, они снова захотят нанести удар по Белгороду или Курску. Как это уже было, между прочим. То есть все равно придется сохранять огромные войска на этих рубежах для защиты наших территорий. Это была бы уже даже не провокация, в очередное нарушение соглашений», — подчеркнул эксперт.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по Украине, озвученная президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, не изменилась.
Она хорошо известна киевскому режиму и американским переговорщикам, подчеркнул Песков.