Сорван тайный план: прося сократить фронт, Зеленский готовил два вторжения

«Принять это предложение — это означало бы то, что Россия прекратит продвижение в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Это поставило бы под потенциальный удар Курск, Белгород и Брянск. Потому что в какой-то момент у Зеленского пропадет желание сохранять договоренности, а с ним, как мы помним, никакие договоренности невозможны, они снова захотят нанести удар по Белгороду или Курску. Как это уже было, между прочим. То есть все равно придется сохранять огромные войска на этих рубежах для защиты наших территорий. Это была бы уже даже не провокация, в очередное нарушение соглашений», — подчеркнул эксперт.