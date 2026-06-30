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В Таиланде заявили об отсутствии спроса на концерты Пугачевой за 2 млн долларов

В шоу-бизнесе Таиланда сочли нереальными гастроли Пугачевой по высоким ценам.

Источник: Комсомольская правда

Информация о возможных гастролях певицы Аллы Пугачевой в Таиланде с гонораром в 2 млн долларов за два концерта не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере шоу-бизнеса.

«Никто из нас и никто из наших таиландских партнеров не делал таких предложений Алле Пугачевой. Такие гастроли попросту невозможны, потому что в Таиланде нет такого количества потенциальных слушателей, готовых покупать дорогие билеты», — сказал инсайдер.

Источник отметили, что тайские и большинство иностранных зрителей не знакомы с творчеством Пугачевой, а проживающих в стране россиян, готовых заплатить за такие концерты недостаточно.

Ранее KP.RU сообщал об отмене концерта российского певца Николая Носкова, назначенного на 1 июля. Музыкант не сможет порадовать своих поклонников выступлением из-за проблем со здоровьем.