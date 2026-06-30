Банду из Владивостока судят за фиктивный угон на 6,4 млн

По версии следствия, преступная группа организовала фиктивный угон автомобиля Toyota Land Cruiser 200 еще в июне 2021 года. Через три месяца после инсценировки один из участников группы обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба по договору КАСКО. Страховщик отказал в выплате, сославшись на неполный пакет документов.