Банду из Владивостока судят за фиктивный угон на 6,4 млн

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении четырех жителей Владивостока, обвиняемых в инсценировке угона дорогого внедорожника. Злоумышленники рассчитывали получить страховую выплату в размере 6,4 миллиона рублей, однако их план провалился, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, преступная группа организовала фиктивный угон автомобиля Toyota Land Cruiser 200 еще в июне 2021 года. Через три месяца после инсценировки один из участников группы обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба по договору КАСКО. Страховщик отказал в выплате, сославшись на неполный пакет документов.
Всем четверым фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159.5 УК РФ — покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
В ходе расследования правоохранители изъяли внедорожник, который использовался для совершения преступления. Кроме того, суд наложил арест на имущество обвиняемых — эта мера принята для обеспечения возможного взыскания штрафа. Материалы дела уже поступили в Первореченский районный суд Владивостока, где будут рассмотрены по существу.
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