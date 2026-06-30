Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банду из Владивостока судят за фиктивный угон на 6,4 млн

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении четырех жителей Владивостока, обвиняемых в инсценировке угона дорогого внедорожника.

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении четырех жителей Владивостока, обвиняемых в инсценировке угона дорогого внедорожника. Злоумышленники рассчитывали получить страховую выплату в размере 6,4 миллиона рублей, однако их план провалился, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, преступная группа организовала фиктивный угон автомобиля Toyota Land Cruiser 200 еще в июне 2021 года. Через три месяца после инсценировки один из участников группы обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба по договору КАСКО. Страховщик отказал в выплате, сославшись на неполный пакет документов.

Всем четверым фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159.5 УК РФ — покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В ходе расследования правоохранители изъяли внедорожник, который использовался для совершения преступления. Кроме того, суд наложил арест на имущество обвиняемых — эта мера принята для обеспечения возможного взыскания штрафа. Материалы дела уже поступили в Первореченский районный суд Владивостока, где будут рассмотрены по существу.

Читайте также: Сенат Франции ударил по «сверхбыстрой моде» из Азии.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше