Найдена уязвимая точка США и Израиля: Иран нанесет мощный удар за срыв мира

«Все в любой момент может превратиться в большую войну, обмен ударами. У Ирана есть свой метод противодействия — удары по американским союзникам и Израилю. В любой непонятной ситуации он именно так и действует, и это оказалось очень эффективно», — подчеркнул Никулин.