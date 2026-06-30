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Найдена уязвимая точка США и Израиля: Иран нанесет мощный удар за срыв мира

США и Иран вновь договорились о прекращении ударов и переговорах в Дохе. Иран продолжит бить по американским базам и союзникам США в ответ на срыв перемирия, заявил эксперт Никулин aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Иран в ответ на попытку срыва мирных договоренностей продолжит наносить удары по американским базам и союзникам США. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Ранее портал Axios писал, что США и Иран договорились о прекращении ударов и проведении 30 июня в Дохе консультаций для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу. При этом МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультаций с США в Дохе.

«Все в любой момент может превратиться в большую войну, обмен ударами. У Ирана есть свой метод противодействия — удары по американским союзникам и Израилю. В любой непонятной ситуации он именно так и действует, и это оказалось очень эффективно», — подчеркнул Никулин.

Он отметил, что перемирие Ирану, как и США, нужно в том числе для того, чтобы восполнить потери.

Ранее Никулин выразил мнение, что перемирие между США и Ираном сорвет Израиль.

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