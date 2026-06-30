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На 15 предприятиях Красноярского края нашли нарушения в период режима НМУ

Материалы о нарушениях направлены в прокуратуру.

В период НМУ инспекторы нашли нарушения на 15 промышленных предприятиях Красноярского края. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

С 16 по 25 июня в Красноярском крае действовал режим неблагоприятных метеоусловий. За это время экологи проверили 13 объектов, шесть из которых — совместно с природоохранной прокуратурой.

На трёх предприятиях в Красноярске выявили нарушения: две организации на улице Калинина и одна на Новой не состояли на учёте как объекты негативного воздействия на окружающую среду, а также не имели планов снижения выбросов в период НМУ.

Ещё хуже ситуация оказалась на 12 предприятиях в Красноярске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Ачинске, где экологи работали самостоятельно — ни одна из организаций не подготовила необходимые планы.

Материалы о нарушениях направлены в прокуратуру для организации внеплановых проверок.

Ранее мы сообщали, что предприятие в Канске признали виновным в загрязнении воздуха.