Разрублен главный узел ВСУ: многоэтажные крепости Красного Лимана обречены

Освобождение Красного Лимана завершится на этой неделе. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии aif.ru дал военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Большая часть города уже находится под нашим контролем. Враг сопротивляется достаточно ожесточенно, он использует достаточно интенсивно многоэтажную застройку, где у ВСУ оборудованы опорные пункты. Но вопрос, собственно говоря, предрешен. Если не сегодня, так завтра, то есть в ближайшее время город будет освобожден», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что освобождение Красного Лимана имеет важное стратегическое значение.
«Он имеет важнейшее стратегическое значение, потому что открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, к занятию Светогорска, к выходу на трассу Е-40, охвату агломерации с севера по ближней хорде», — подытожил он.