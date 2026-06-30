Разрублен главный узел ВСУ: многоэтажные крепости Красного Лимана обречены

«Большая часть города уже находится под нашим контролем. Враг сопротивляется достаточно ожесточенно, он использует достаточно интенсивно многоэтажную застройку, где у ВСУ оборудованы опорные пункты. Но вопрос, собственно говоря, предрешен. Если не сегодня, так завтра, то есть в ближайшее время город будет освобожден», — сказал он.