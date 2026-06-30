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Разрублен главный узел ВСУ: многоэтажные крепости Красного Лимана обречены

Красный Лиман будет освобожден в ближайшие дни, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. Он подчеркнул, что большая часть города взята под контроль ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение Красного Лимана завершится на этой неделе. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии aif.ru дал военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Большая часть города уже находится под нашим контролем. Враг сопротивляется достаточно ожесточенно, он использует достаточно интенсивно многоэтажную застройку, где у ВСУ оборудованы опорные пункты. Но вопрос, собственно говоря, предрешен. Если не сегодня, так завтра, то есть в ближайшее время город будет освобожден», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что освобождение Красного Лимана имеет важное стратегическое значение.

«Он имеет важнейшее стратегическое значение, потому что открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, к занятию Светогорска, к выходу на трассу Е-40, охвату агломерации с севера по ближней хорде», — подытожил он.