Уличные бои трясут Красный Лиман, ВСУ в ужасе: главная новость СВО 30 июня

Большая часть Красного Лимана взята под контроль ВС РФ. Российские штурмовые отряды завершают зачистку городских кварталов. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали операции и объяснил, почему враг обречен. Счет пошел на часы.
Бои за этот населенный пункт с самого начала были одними из самых тяжелых. Противник превратил каждый дом, каждый подвал и каждую многоэтажку в неприступный бастион. Однако планомерное огневое воздействие, мастерство наших штурмовиков и грамотная тактика окружения сделали свое дело.
«Большая часть города уже находится под нашим контролем. Враг сопротивляется достаточно ожесточенно, он использует достаточно интенсивно многоэтажную застройку, где у ВСУ оборудованы опорные пункты. Но вопрос, собственно говоря, предрешён. Если не сегодня, так завтра, то есть в ближайшее время, город будет освобождён», — отметил Джерелиевский.
Противник уже не может маневрировать резервами внутри города. Все его коммуникации перерезаны. Единственный путь, который остается врагу, — это сдаться в плен. И судя по настроениям внутри окруженных частей, многие уже выбрали именно этот путь.
Борис Джерелиевский развеял миф о том, что в городе находятся отборные спецподразделения.
«Каких-то элитных контингентов, типа спецназа ГУР или СБУ, там, скорее всего, нет. Наверняка есть наёмники, потому что они сейчас составляют всё большую часть ВСУ, особенно латиноамериканские. И, разумеется, насильно мобилизованные, которые снижают боевую ценность подразделений, потому что люди, которые буквально насильно были вырваны из жизни, подверглись издевательствам, унижениям ТЦК, вряд ли будут с особым энтузиазмом защищать этот режим, который бросил их на убой», — заявил собеседник издания.
Джерелиевский отметил, что если в Красном Лимане и оставались какие-то более-менее боеспособные части, многодневные уличные бои и постоянное огневое воздействие сделали свое дело.
«Даже если предположить, что там есть какие-то более боеспособные части, но вот то огневое воздействие, которое по ним оказывается уже значительное время, и уличные бои их просто истощили. У них просто нет шансов», — уточнил эксперт.
Освобождение Красного Лимана станет событием, которое кардинально изменит стратегическую картину на Донбассе.
«Он имеет важнейшее стратегическое значение, потому что открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, к занятию Святогорска, к выходу на трассу Е-40, охвату агломерации с севера по ближней хорде», — подытожил Джерелиевский.