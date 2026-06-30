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Падают замертво после атак на РФ: дроноводов ВСУ истребляет страшная сила

Операторов беспилотников, атакующих РФ, уничтожают на Украине. Эксперт Чадаев в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал подробности.

Источник: Аргументы и факты

В ответ на атаки украинских беспилотников регионов РФ, российская армия бьет по базам и местам дислокации операторов дронов ВСУ, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по беспилотным системам Алексей Чадаев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО за прошедшую ночь отразила атаку 209 БПЛА над регионами России, в том числе в Подмосковье. Также атаку беспилотников пресекли над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, вражеские дроны были ликвидированы над территорией Краснодарского края и Республики Крым, а также в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Черного морей.

«Защита — это хорошо и правильно, но, кроме всего прочего, мы также уничтожаем, образно говоря, не только пулю, но и стрелка», — отметил Чадаев.

Эксперт уточнил, что речь идет о нанесении ударов по базам и центрам подготовки, где сосредоточены специалисты, осуществляющие запуски и техническое обслуживание БПЛА.

«Операторы дронов, инженеры, техника и все, кто ее снаряжает, уничтожаются на Украине», — сказал Чадаев.

Такой подход способен подорвать кадровый потенциал противника.

Ранее Чадаев сообщил, откуда запускали дроны в сторону Подмосковья, а также на Смоленск и Калугу 29 июня.

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