Падают замертво после атак на РФ: дроноводов ВСУ истребляет страшная сила

В ответ на атаки украинских беспилотников регионов РФ, российская армия бьет по базам и местам дислокации операторов дронов ВСУ, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по беспилотным системам Алексей Чадаев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО за прошедшую ночь отразила атаку 209 БПЛА над регионами России, в том числе в Подмосковье. Также атаку беспилотников пресекли над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, вражеские дроны были ликвидированы над территорией Краснодарского края и Республики Крым, а также в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Черного морей.
«Защита — это хорошо и правильно, но, кроме всего прочего, мы также уничтожаем, образно говоря, не только пулю, но и стрелка», — отметил Чадаев.
Эксперт уточнил, что речь идет о нанесении ударов по базам и центрам подготовки, где сосредоточены специалисты, осуществляющие запуски и техническое обслуживание БПЛА.
«Операторы дронов, инженеры, техника и все, кто ее снаряжает, уничтожаются на Украине», — сказал Чадаев.
Такой подход способен подорвать кадровый потенциал противника.
Ранее Чадаев сообщил, откуда запускали дроны в сторону Подмосковья, а также на Смоленск и Калугу 29 июня.