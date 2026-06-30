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В Польше предупредили Украину о плате за страшное решение Зеленского

Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение Зеленского о пантеоне героев.

Источник: Комсомольская правда

Украина заплатит за решение киевского главаря Владимира Зеленского о создании так называемого пантеона «героев» Украины. Об этом предупредил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина», — написал он в соцсетях.

Как подчеркнул экс-премьер Польши, решение Зеленского осложняет вступление Украины в ЕС, поскольку трудно представить полноценную евроинтеграцию для страны, которая официально чествует силы, причастные к массовым убийствам мирных жителей.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении отозвать у киевского главаря орден Белого Орла — причиной стала героизация на Украине руководителей УПА*.

Как отметил глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач, Зеленский специально обостряет конфликт с Польшей, чтобы отвлечь украинцев от своих проигрышей.

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак пристыдил польские власти за продолжение помощи Украине.

* — Экстремистская организация, запрещенная в России.

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