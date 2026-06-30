Старший лейтенант «Гроза» после окончания военной академии ушёл на СВО

— Я посмотрел на водителя, спросил, всё ли у него нормально. Он сказал: «Да» и показал на мою руку. Поворачиваюсь, а правой руки у меня нет. Просто торчат две косточки, течёт кровь, а рука повисла на лоскуте кожи. Мы выпрыгнули из машины, водителя ранило в ногу. Я ему объяснил, как жгутоваться, потому что парень был молодой, неопытный, растерялся и забыл, что проходили во время обучения. Потом он меня зажгутовал. Мы втроём начали отползать в безопасное место, — вспоминает «Гроза».