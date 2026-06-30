Старший лейтенант «Гроза» после окончания военной академии ушёл на СВО

Судьба участника специальной военной операции старшего лейтенанта с позывным «Гроза» напоминает истории многих фронтовиков времён Великой Отечественной войны. В 1941 году тысячи молодых парней уходили на фронт со школьной или институтской скамьи. Юные герои, которым не исполнилось и 25 лет, совершали подвиги, защищая Родину от захватчиков, и получали боевые награды. О своей службе в составе Вооружённых сил России он рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня».
«Гроза» летом 2022 года окончил Военную академию связи имени С. М. Будённого, а в ноябре того же года отправился в первую в своей жизни боевую командировку. Выезжал в зону проведения специальной военной операции дважды.
Место военного связиста — на передовой, рядом с командованием, и старший лейтенант за время службы за «лентой» в полной мере испытал и тяготы войны, и гордость за принадлежность к боевому братству.
Профессия мечты.
Мечту об офицерских погонах парню привил отец. Он сам хотел стать лётчиком, но вердикт медицинской комиссии вынудил отказаться от мечты. Сыну с детства объяснял, что воинская служба — настоящая мужская профессия, которой надо гордиться. «Гроза» решил стать не лётчиком, а связистом. Училище связи дислоцировалось в его родном Новочеркасске, но к тому времени, как парень окончил школу, вуз расформировали. За заветным дипломом и знаниями пришлось ехать в Санкт-Петербург.
— Связист в наше время — очень актуальная профессия. Такие специалисты нужны не только в Вооружённых силах России. В век цифровизации они востребованы во всех сферах экономики, — объясняет «Гроза» свой выбор.
Осенью — зимой 2022 года и летом 2023-го он в составе частей Армии России участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении.
Сообщение о предстоящем убытии в командировку родные и близкие восприняли сдержанно. Понимали: долг офицера — выполнять поставленные командованием задачи.
— Я пять лет учился в Военной академии, к тому же в такое время — мы выпускались, когда спецоперация только-только началась. Все понимали, что многим придётся туда ехать, и были к этому готовы. Понимали это и мои родные, — вспоминает «Гроза».
Боевое крещение.
По словам офицера, теоретической вузовской подготовки хватило для успешного выполнения боевых задач. Практические навыки дополнительно «подтянул» во время нахождения в пункте постоянной дислокации перед отправкой за «ленту».
Свою первую командировку «Гроза» иронично называет временем службы разнорабочим. Переменчивая фронтовая судьба распорядилась так, что он оказался в пехоте, а не в родных войсках связи. Вместо знакомого экипажа — новые люди, с которыми нужно оперативно пройти боевое слаживание. Вместо точного пункта назначения — неизвестность.
Ночную поездку к месту дислокации в темноте и тишине, разрываемых автоматными очередями и выстрелами из миномётов, молодой офицер называет «неприятной». Тревожных мыслей о судьбе попавших под обстрелы старался не допускать. Понимал: если думать о возможности ранения или гибели, станет страшно, а страх сковывает волю и лишает сил. Старался думать о выполнении боевых задач, планировал варианты действий в разных ситуациях.
Во время второй командировки уже работал по профессии.
— Мы двигались вместе с реактивным дивизионом. Они — на машине с реактивной системой залпового огня «Смерч», мы рядом. Моей задачей было обеспечивать связь со штабом, откуда корректировали направления ударов, — рассказывает «Гроза».
Подразделения Армии России преследовали противника буквально по пятам. Нередко одна половина посёлка оказывалась в руках врага, а вторая была занята военнослужащими России. «Грозе» и его сослуживцам были хорошо слышны разговоры вражеской армии. В её речи мешалось множество языков, чаще всего помимо украинского разговаривали на французском, английском.
Жители посёлков, в которые входили колонны Вооружённых сил России, радостно встречали наших воинов.
Взаимовыручка и товарищество.
Боевое братство для «Грозы» и его сослуживцев — не пустые слова. В мирное время не достичь такого сплочения, как на передовой, перед лицом опасности.
— Все прекрасно понимают, что успешное выполнение общей задачи зависит от слаженности действий каждого, а если с кем-то что-то случится, его обязательно надо выручать, — рассказывает «Гроза».
Благодаря такой взаимовыручке он и сам не раз избегал гибели или тяжёлых ранений. Однажды во время утреннего обстрела спросонья растерялся и выбежал на улицу без бронежилета. Кассетные боеприпасы, которыми атаковали подразделение, были начинены свинцовыми шариками.
Прыгая в окоп, «Гроза» понимал, что кассеты летят прямо на него, и такая шрапнель может погубить. К счастью, его заметил сослуживец в бронежилете. Подбежав к оказавшемуся в особо опасной ситуации товарищу, он накрыл его собой.
— Было хорошо слышно, как эти шарики били по его бронежилету. Парню сильно посекло ногу, но мы оба остались живы. Если бы не он, не знаю, что бы со мной было, — вспоминает «Гроза».
В специальной военной операции старший лейтенант участвовал с перерывами семь месяцев. Вернуться на Дальний Восток был вынужден после тяжёлого ранения.
Во время выполнения очередной задачи на передовой машина «Смерча», которую сопровождала машина «Грозы», вышла из строя. Серьёзная поломка парализовала движение артиллеристов, «работать по противнику» пришлось из чистого поля, где РСЗО и сопровождавшая её техника были видны как на ладони. Группу начали обстреливать из «Хаймарсов». После прилёта первого пакета выбило стёкла в машине, где сидели «Гроза», его водитель и техник.
— Я посмотрел на водителя, спросил, всё ли у него нормально. Он сказал: «Да» и показал на мою руку. Поворачиваюсь, а правой руки у меня нет. Просто торчат две косточки, течёт кровь, а рука повисла на лоскуте кожи. Мы выпрыгнули из машины, водителя ранило в ногу. Я ему объяснил, как жгутоваться, потому что парень был молодой, неопытный, растерялся и забыл, что проходили во время обучения. Потом он меня зажгутовал. Мы втроём начали отползать в безопасное место, — вспоминает «Гроза».
Раненые связисты помогли эвакуироваться и экипажу «Смерча». Добежали до стоявшей в отдалении третьей неповреждённой машины и около 40 минут выбирались в безопасное место. Страха или парализующей боли «Гроза» не помнит, тревога начала подступать на подъезде к больнице, когда пришло осознание, что боевая операция могла закончиться гораздо хуже.
В госпитале Мариуполя руку хотели ампутировать, но за будущее старшего лейтенанта очень беспокоились молодые врачи. Они пообещали сделать всё, что смогут, и обещание сдержали. После лечения в трёх госпиталях конечность восстановили.
За участие в специальной военной операции «Гроза» удостоен медали «За храбрость» II степени.
Сейчас он продолжает службу в должности командира роты в пункте постоянной дислокации. Занимается боевой подготовкой с экипажами, которым предстоит отправка на линию боевого соприкосновения. Его опыт бесценен для молодых воинов, которым только предстоит узнать, что такое сложная военная работа.
Перемен в себе после возвращения с СВО «Гроза» не замечает, но их видят его родные. Жена говорит, что он стал более серьёзным и сдержанным. Возможно, крещение огнём заставило вчерашнего курсанта очень быстро повзрослеть и стать настоящим офицером.