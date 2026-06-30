Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

У Дев благоприятное время для разбора документов, проверки платежей, ответов на отложенные сообщения и завершения давно начатых дел. В работе может потребоваться повышенное внимание к деталям и способность заметить ошибку раньше других. Не старайтесь взвалить на себя слишком много, даже если кажется, что без вас не справятся. В материальных вопросах успех будет сопутствовать тем, кто заранее определит бюджет на покупки и будет его придерживаться.