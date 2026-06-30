Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть виноград

«Если говорить про тех людей, кому нельзя есть виноград, то это в первую очередь люди с жировым гепатозом и тем более со стеатогепатитом, то есть те, у кого есть серьезные проблемы с печенью. Также это люди с сахарным диабетом и непереносимостью каких-либо компонентов винограда, а также с аллергическими реакциями», — пояснил эксперт.