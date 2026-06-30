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Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть виноград

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе сообщил, что более полезными считаются темные сорта винограда.

Источник: Аргументы и факты

Виноград содержит целый комплекс витаминов, минералов и других активных веществ, однако для некоторых людей он может быть вреден, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

«Если говорить про тех людей, кому нельзя есть виноград, то это в первую очередь люди с жировым гепатозом и тем более со стеатогепатитом, то есть те, у кого есть серьезные проблемы с печенью. Также это люди с сахарным диабетом и непереносимостью каких-либо компонентов винограда, а также с аллергическими реакциями», — пояснил эксперт.

Поляков добавил, что виноград стоит убрать из рациона и людям с ожирением. Специалист отметил, что самыми полезными считаются темные сорта винограда.

Ранее диетолог Поляков назвал скрытую опасность кофе с сиропом.

Специалист отметил, что сиропы содержат сахара, которые очень быстро усваиваются и приводят к скачкам сахара в крови. Особенно вредными они могут быть для людей с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом.