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Врач Селиванова перечислила лекарства, после которых бывает синдром отмены

Селиванова отметила, что «синдром отмены» возникает не только после антидепрессантов.

Источник: Комсомольская правда

Резкое прекращение приема некоторых лекарств может привести к развитию «синдрома отмены», причем это касается не только антидепрессантов. Об этом в интервью KP.RU сообщила клинический фармаколог Любовь Селиванова.

«В случае одномоментного прекращения их приема состояние ухудшается не у всех пациентов. Играет роль диагноз, срок лечения, класс антидепрессантов и т.д.» — сказала врач.

Селиванова уточнила, что существует ряд лекарственных средств, после прекращения приема которых «синдром отмены» развивается значительно чаще. В первую очередь речь идет о гормональных препаратах.

Также к таким препаратам относятся снотворные. По словам фармаколога, их резкая отмена может вызвать бессонницу, тревожность, ночные кошмары, а в тяжелых случаях — судороги.

Осторожности требуют и бета-блокаторы. Селиванова отметила, что внезапное прекращение их приема может привести к синдрому рикошета, при котором пульс резко учащается.

Ранее KP.RU сообщал, что в России могут расширить список стратегически значимых лекарств. Всего комиссией Минздрава было рассмотрено 194 препарата. Эксперты одобрили 149 из них.