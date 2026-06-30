Житель Хабаровска получил срок за посты в «Одноклассниках»

Несмотря на то что подсудимый не признал вину, суд счёл доказательства достаточными: в их числе — протоколы осмотра страницы, заключения лингвистических судебных экспертиз, показания свидетелей пользователей соцсети. По совокупности статей (ст. 280 ч. 2, 280.4 ч. 2 п. «в», 354.1 ч. 4 УК РФ) мужчине назначено наказание — 4 года 6 месяцев в колонии общего режима и 4 летний запрет на публикацию материалов в информационно телекоммуникационных сетях. Приговор не вступил в законную силу.