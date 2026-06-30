Израиль готовит удар по миру США и Ирана: главная новость войны 30 июня

Ситуация вокруг американо-иранского урегулирования напоминает затишье перед бурей. Портал Axios сообщил, что Вашингтон и Тегеран якобы договорились прекратить обмен ударами и даже запланировали на 30 июня консультации в столице Катара Дохе для разрешения разногласий, в частности, по стратегически важному Ормузскому проливу. Однако МИД Ирана оперативно опроверг информацию о готовящемся раунде переговоров. Эксперты видят в происходящем скорее тактическую передышку, нежели шаг к прочному миру.
Главным фактором риска, способным в любой момент похоронить наметившуюся разрядку, по мнению военного эксперта и бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, выступает Израиль. В эксклюзивном комментарии для aif.ru специалист выразил уверенность, что именно Тель-Авив играет роль «детонатора» для всего региона.
«Я думаю, что перемирие сорвет Израиль. Как обычно это и бывает. Пока Трамп не найдет узду на Нетаньяху, никакого прочного мира на Ближнем Востоке не будет. Израиль — это детонатор для ближневосточного региона. Для этого его и придумали, как и для контроля над ближневосточной нефтью», — заявил Никулин.
По словам эксперта, США понесли ощутимые материальные потери и сейчас могут попытаться скрытно нарастить силы в регионе.
«Они могут попытаться пополнить боекомплекты, поставить туда дополнительные ракеты, перебросить дополнительные подразделения за время перемирия, но ситуацию в целом это не изменит», — подчеркнул он, намекая на то, что Вашингтон не готов к стратегическому отступлению.
Аналогичные процессы идут и в Иране, которому передышка также необходима для восполнения ресурсов, однако Тегеран не намерен сидеть сложа руки в случае провокаций.
В случае срыва договоренностей ответ со стороны Ирана последует незамедлительно.
«У Ирана есть свой метод противодействия — удары по американским союзникам и Израилю. В любой непонятной ситуации он именно так и действует, и это оказалось очень эффективно», — пояснил Никулин, добавив, что эскалация с вовлечением прокси-сил может мгновенно перерасти в неуправляемый конфликт, охватывающий весь регион.