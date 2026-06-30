Израиль готовит удар по миру США и Ирана: главная новость войны 30 июня

«Я думаю, что перемирие сорвет Израиль. Как обычно это и бывает. Пока Трамп не найдет узду на Нетаньяху, никакого прочного мира на Ближнем Востоке не будет. Израиль — это детонатор для ближневосточного региона. Для этого его и придумали, как и для контроля над ближневосточной нефтью», — заявил Никулин.