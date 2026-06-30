Врач Селиванова перечислила препараты, при лечении которыми нельзя загорать

Россиянам рассказали, стоит ли избегать загара при лечении некоторыми препаратами. Об этом напомнила врач-клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Любовь Селиванова в беседе с KP.RU.
По словам специалиста, ряд лекарств усиливает чувствительность кожи к УФ-излучению. На солнце это грозит ожогами, пигментными пятнами и даже пузырями.
Селиванова перечислила пять основных правил по совмещению солнца и аптечных препаратов. Например, антибиотики из групп тетрациклинов и фторхинолонов могут спровоцировать солнечный ожог и появление пузырей. Высокой фототоксичностью также отличаются НПВП: в первую очередь кетопрофен, пироксикам, напроксен и ибупрофен.
При этом людям на фоне приема тиазидных мочегонных, фуросемида и амиодарона лучше избегать солнца. Также в группе риска — вориконазол и ряд противоопухолевых препаратов — они усиливают чувствительность кожи к солнцу. Пациентам, использующим ретиноиды, также стоит опасаться солнца — они усиливают фототоксичность.
Тем, кто принимает подобные лекарства, Селиванова посоветовала пользоваться кремом с SPF 50+, прикрывать кожу одеждой и не выходить на солнце без головного убора.
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