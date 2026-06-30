Врач Селиванова перечислила препараты, при лечении которыми нельзя загорать

При этом людям на фоне приема тиазидных мочегонных, фуросемида и амиодарона лучше избегать солнца. Также в группе риска — вориконазол и ряд противоопухолевых препаратов — они усиливают чувствительность кожи к солнцу. Пациентам, использующим ретиноиды, также стоит опасаться солнца — они усиливают фототоксичность.