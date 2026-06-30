В Красноярске на путепроводе по улице Авиаторов начали ремонт центральной части

В Красноярске начался очередной этап ремонта путепровода на улице Авиаторов. Рабочие завершили работы на крайних правых полосах и перешли к центральной части мостового сооружения. Подрядчик оградил ремонтируемый участок временными дорожными знаками. Работы ведут участками по двум полосам с обеих сторон путепровода. Завершить ремонт планируют до конца июля. [caption id= «attachment_370142» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Сейчас дорожники демонтировали старое асфальтовое покрытие на проезжей части и в пришовных зонах. Из-за дождей специалисты пока не могут приступить к устройству новой гидроизоляции. Когда погода позволит, начнется ремонт деформационных швов, после чего на путепроводе уложат новый асфальт. [caption id= «attachment_370141» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Параллельно работы идут на Октябрьском мосту, где запланирован локальный ремонт покрытия проезжей части. На данный момент там меняют старый парапет, из-за чего движение по автобусной полосе ограничено, также на мосту заменят бортовые ограждения. [caption id= «attachment_370143» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Работы проходят и на Коркинском мосту. Чтобы снизить неудобства для автомобилистов, его ремонтируют ночью, с 21:00 до 06:00. На время работ организовано реверсивное движение с временным светофором, сейчас на объекте идет демонтаж. Добавим, что всего в этом году в Красноярске приведут в порядок четыре моста. Помимо этих объектов, в июле планируют начать ремонт путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3. Читайте также: В 2027 году школу № 1 в Берёзовке ждёт капремонт по нацпроекту В Красноярске для нанесения дорожной разметки используют робота Сергей Верещагин оценил ход строительства и благоустройства важных объектов в Советском районе.