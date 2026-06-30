Мощный удар по диверсантам в лодках: раскрыт план прорыва ВСУ под Херсоном

«В Станиславе, Широкой Балке и Александровке исторически много коттеджных поселков, мест для отдыха и рыбалки, а значит, и большое количество лодочных стоянок. Именно этим пользуются ВСУ: они стянули туда огромное количество плавсредств — от катеров до надувных двухместных лодок. В районе Кизомыса, чуть севернее Станислава, есть острова, куда противник привез несколько понтонов. Расчет делается на то, чтобы перекидывать их между островами и заходить тяжелой техникой на территорию Херсонской области», — заявил Лебедев.