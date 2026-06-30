Мощный удар по диверсантам в лодках: раскрыт план прорыва ВСУ под Херсоном

В районе населенных пунктов Станислав, Широкая Балка и Александровка Херсонской области украинские формирования сосредоточили огромное количество плавсредств для создания давления на южном направлении. Стягивание сил ведется на фоне активности в Николаевской области, что, по мнению подполья, указывает на подготовку к попытке отрезать Кинбурнскую косу и продвинуться в сторону Крыма.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали тактики противника. Он пояснил, что ВСУ намерены избегать лобовых атак на хорошо просматриваемые участки берега.
«В Станиславе, Широкой Балке и Александровке исторически много коттеджных поселков, мест для отдыха и рыбалки, а значит, и большое количество лодочных стоянок. Именно этим пользуются ВСУ: они стянули туда огромное количество плавсредств — от катеров до надувных двухместных лодок. В районе Кизомыса, чуть севернее Станислава, есть острова, куда противник привез несколько понтонов. Расчет делается на то, чтобы перекидывать их между островами и заходить тяжелой техникой на территорию Херсонской области», — заявил Лебедев.
Подпольщик отметил, что классическая высадка десанта на открытой местности, где лесные массивы выжжены, стала бы самоубийством для ВСУ. Поэтому ставка делается на мобильные группы и понтонные переправы в более сложной для обороны островной зоне. Параллельно серьезные силы накапливаются в Галициново, Лупарево и Лиманах Николаевской области.
«Задача противника — отрезать Кинбурнскую косу. Взять её штурмом они сейчас не пытаются и не хотят, но отрезать попробуют, потому что это вход на Голую Пристань. От Голой Пристани по побережью не так далеко до Скадовска, а оттуда уже виден Крым. В их мечтах присутствует именно это направление», — подчеркнул Лебедев.
По его оценке, подобные операции носят в том числе психологический и пропагандистский характер. Украинскому командованию необходимо создавать медийную картинку «возвращения территорий» для обоснования западного финансирования и усиления внутренней мобилизации. Поэтому будет ли наступление серьезным или это отвлекающий маневр — сказать сложно.
«Но если мы регулярно будем объективно освещать их провалы, сопротивление мобилизации на Украине будет значительно сильнее. Когда армия проигрывает, люди разбегаются — это аксиома со времен Александра Македонского», — резюмировал Лебедев.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что любые попытки украинских боевиков высадиться на левом берегу Днепра немедленно пресекаются бойцами ВС РФ, сообщения о присутствии ВСУ на Кинбурнской косе и других точках левобережья не соответствуют действительности.