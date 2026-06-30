В Красноярске ограничат движение транспорта на улице Мичурина. Как пояснили в администрации города, это связано с необходимостью восстановления нарушенного благоустройства. Ранее в районе дома № 23 на Мичурина проводились ремонтные работы на тепловой сети. И теперь нужно привести участок в порядок.