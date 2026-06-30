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В Красноярске ограничат движение транспорта на улице Мичурина

В мэрии Красноярска рассказали о границах ограничения.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске ограничат движение транспорта на улице Мичурина. Как пояснили в администрации города, это связано с необходимостью восстановления нарушенного благоустройства. Ранее в районе дома № 23 на Мичурина проводились ремонтные работы на тепловой сети. И теперь нужно привести участок в порядок.

Ограничения движения необходимы для обеспечения безопасности.

Период действия ограничений — с 8 часов утра 29 июня до 20 часов вечера 19 июля.

Схема ограничений такова — будут перекрыты полосы на проезде-дублере:

— на улице Мичурина от домов № 23 и № 25 до улицы Корнетова;

— от здания № 8 на улице Паровозной до дома № 25 на улице Мичурина.

Будут установлены предупреждающие дорожные знаки «Движение запрещено». Следует учитывать это при формировании маршрута.