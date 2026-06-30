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Купание на острове Татышев в Красноярске запретили

Роспотребнадзор признал воду в трёх водоёмах непригодной.

Источник: KrasnoyarskMedia

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю направило в администрацию города информацию о необходимости прекратить рекреационное использование трёх водных объектов на острове Татышев. Речь идёт об озере «Зеркальное», заливе «Стрелка» и водоёме у Октябрьского моста.

Как пояснили в ведомстве, решение принято по результатам мониторинга качества воды. Проведённые исследования показали, что вода в указанных местах не соответствует микробиологическим нормам и опасна для здоровья людей. Купание здесь официально запрещено.

Дальнейший контроль за состоянием воды возложен на хозяйствующий субъект, эксплуатирующий данные объекты. Купаться в них будет разрешено только после того, как лабораторные пробы покажут удовлетворительные результаты и подтвердят безопасность водной среды.

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