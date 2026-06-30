«Это чисто желание выслужиться перед старшими в Европе. Даже не перед Трампом, а перед Макроном или уходящим англичанином Стармером, чтобы получить какую-то копейку из общего котла, хотя все эти копейки они сейчас тратят на Зеленского», — уточнил офицер.