Жесткий ответ РФ: страна НАТО оказалась на краю катастрофы из-за Зеленского

29 июня 2026 года латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс во время визита на военную базу в Латгалии сообщил, что Латвия совместно с Украиной построит завод по производству беспилотных летательных аппаратов — и разместит его прямо у восточной границы страны, на стыке с Россией и Белоруссией.
Предприятие появится в Латгальском регионе. По словам Кулбергса, это часть оборонного соглашения с Киевом, заключённого в начале июня, которое предусматривает передачу Латвии украинского опыта в сфере беспилотных систем и противовоздушной обороны.
Завод — не единственный шаг. Параллельно на границе уже в июле-августе 2026 года планируется развернуть систему дронов-перехватчиков. Эта ситуация, по мнению многих аналитиков, является серьезным шагом к эскалации.
Жесткий ответ России.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, заявил, что Россия оставляет за собой право на жёсткий ответ.
«Если из Латвии полетят дроны, мы полное право имеем ударить по этому заводу. Это, по сути, уже непосредственное участие в боевых действиях», — сказал он.
Дандыкин подчеркнул, что размещение такого производства у самой границы — это не просто экономический проект, а шаг, который может быть расценён как прямая вовлечённость в конфликт.
Зачем Латвии этот риск.
По мнению военного эксперта, экономическая мотивация здесь играет ключевую роль. Рига стремится получить финансирование из общего бюджета Европейского союза.
«Это чисто желание выслужиться перед старшими в Европе. Даже не перед Трампом, а перед Макроном или уходящим англичанином Стармером, чтобы получить какую-то копейку из общего котла, хотя все эти копейки они сейчас тратят на Зеленского», — уточнил офицер.
Дандыкин назвал это решение «оголтелостью» и «нервными припадками», отметив, что Латвия рискует собственной безопасностью ради сомнительных европейских субсидий.
Что будет дальше.
Завод ещё не построен, но геополитические последствия уже очевидны. Любое производство дронов, продукция которого может использоваться для ударов по российской территории, автоматически становится законной военной целью.
По данным СВР России, Украина уже рассматривает возможность запуска беспилотников с территории стран Прибалтики для сокращения времени подлёта к целям.
Ситуация напоминает опасную игру с огнём. И если дроны с этого завода действительно полетят в сторону России, ответ, как предупреждают эксперты, будет незамедлительным и болезненным.