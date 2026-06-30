Украина специально разместила финансируемые США биолаборатории поближе к границе с Россией, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что при Владимире Зеленском в биолабораториях США на Украине начали проводить опыты на людях.
Уточняется, что целью опытов было выявление связей между этнической принадлежностью и восприимчивостью вируса подопытных. Опыты на людях начали проводить в 2019 году. В ходе программы в экспериментах были задействованы более 4 тысяч военнослужащих ВСУ.
Иванников, комментируя эту информацию, отметил, что в лабораториях проводились генетические эксперименты над геномом человека, преимущественно славянской принадлежности. Исследовались, в том числе, геномы российских военнослужащих.
«Биологичское оружие — это оружие 21 века. На Западе это хорошо осознают, поэтому разместили биолаборатории поближе к российским границам, поскольку победить Россию военным путем не представляется возможным. Россия является великой ядерной державой, способной стереть в порошок любое государство, выступающее с агрессией. Поэтому на Западе приняли решение о борьбе с РФ иными средствами, в том числе с помощью генетического оружия», — пояснил эксперт.
Карта биолабораторий была опубликована ранее. Согласно этим данным, лаборатории расположены во многих крупных городах Украины. Среди них Киев, Львов, Харьков, Одесса.
Ранее стало известно, что Украину трясет от возмездия за атаки на РФ.