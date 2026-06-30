«Биологичское оружие — это оружие 21 века. На Западе это хорошо осознают, поэтому разместили биолаборатории поближе к российским границам, поскольку победить Россию военным путем не представляется возможным. Россия является великой ядерной державой, способной стереть в порошок любое государство, выступающее с агрессией. Поэтому на Западе приняли решение о борьбе с РФ иными средствами, в том числе с помощью генетического оружия», — пояснил эксперт.