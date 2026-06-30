В МЧС предупредили об опасной погоде в Пермском крае 30 июня

Мощный ливень и порывы ветра ожидаются в Прикамье 30 июня. Об опасной погоде жителей региона предупредили в МЧС.
По предварительному прогнозу, на территории десяти муниципальных образований региона ожидаются обильные осадки, гроза, порывы ветра до 17 м/с.
В ведомстве предупредили, что укрываться под деревьями и рекламными щитами от дождя опасно. Кроме того, нельзя спускаться в подземные переходы и низменные участки местности, а передвигаясь на машине лучше остановиться и переждать ливень.
Напомним, на прошлой неделе на женщину и ребёнка в центре Перми рухнуло дерево. ЧП произошло 24 июня на улице Советской.
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