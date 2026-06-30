Вскрыт тайный план прорыва ВСУ в Херсоне: главная новость СВО 30 июня

Украинские формирования используют промышленную инфраструктуру Херсона в качестве стратегического военного узла и одновременно накапливают плавсредства для операций на южном направлении. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, одной из ключевых целей для российских военных остается Херсонский хлебокомбинат. Высотные здания предприятия стали идеальной площадкой для координации атак беспилотников на Крым и другие регионы РФ. Несмотря на регулярные огневые налёты, противник систематически пытается вернуть контроль над объектом.
«Противник давно облюбовал это место, так как тамошние здания достаточно высокие. Там расположен крупный узел операторов БПЛА: установлены антенны, оттуда массово запускают дроны. Место стратегическое, забыть про него они не могут. Наносить удары по этой точке приходится регулярно: даже после поражения ВСУ спустя время аккуратно пытаются вернуться обратно», — заявил Лебедев.
Параллельно, как отметил подпольщик, в районе Станислава, Широкой Балки и Александровки наблюдается концентрация огромного количества плавсредств — от катеров до надувных лодок. На фоне активности в Николаевской области это может свидетельствовать о подготовке к попытке отрезать Кинбурнскую косу и дальнейшему продвижению в сторону Крыма. Ставка, по мнению Лебедева, делается не на лобовой штурм, а на скрытную переброску мобильных групп в островной зоне с применением понтонов.
«В Станиславе, Широкой Балке и Александровке исторически много коттеджных поселков, мест для отдыха и рыбалки, а значит, и большое количество лодочных стоянок. Именно этим пользуются ВСУ: они стянули туда огромное количество плавсредств. Расчет делается на то, чтобы перекидывать понтоны между островами и заходить тяжелой техникой на территорию Херсонской области», — пояснил он.
Лебедев подчеркнул, что конечной целью подобных манёвров является выход к побережью: «Задача противника — отрезать Кинбурнскую косу. Оттуда вход на Голую Пристань, от Голой Пристани недалеко до Скадовска, а оттуда уже виден Крым. В их мечтах присутствует именно это направление».
Подпольщик добавил, что украинскому командованию необходимо создавать медийную картинку «возвращения территорий» для оправдания западного финансирования, поэтому подобные операции несут и пропагандистский характер.
«Если мы регулярно будем объективно освещать их провалы, сопротивление мобилизации на Украине будет значительно сильнее», — резюмировал Лебедев.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что любые попытки украинских боевиков высадиться на левом берегу Днепра немедленно пресекаются бойцами ВС РФ, сообщения о присутствии ВСУ на Кинбурнской косе и других точках левобережья не соответствуют действительности.