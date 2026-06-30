Вскрыт тайный план прорыва ВСУ в Херсоне: главная новость СВО 30 июня

Параллельно, как отметил подпольщик, в районе Станислава, Широкой Балки и Александровки наблюдается концентрация огромного количества плавсредств — от катеров до надувных лодок. На фоне активности в Николаевской области это может свидетельствовать о подготовке к попытке отрезать Кинбурнскую косу и дальнейшему продвижению в сторону Крыма. Ставка, по мнению Лебедева, делается не на лобовой штурм, а на скрытную переброску мобильных групп в островной зоне с применением понтонов.