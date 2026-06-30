Нойеру горько от того, как закончилась его международная карьера

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Вратарю сборной Германии по футболу Мануэлю Нойеру горько от того, что его международная карьера завершилась поражением в 1/16 финала чемпионата мира. Комментарий 40-летнего игрока приводит портал Bundesliga Insider.
Сборная Германии в 1/16 финала уступила парагвайцам. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были парагвайцы — 4:3. Нойер отразил один из ударов.
«Крайне горько, что все закончилось именно так», — сказал вратарь, который ранее заявлял, что этот чемпионат мира станет для него последним турниром в форме сборной Германии.
В составе сборной Германии Нойер выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал бронзу мирового первенства (2010). Он является рекордсменом команды по матчам (23) на мировых первенствах. Всего за национальную команду он провел 128 игр.