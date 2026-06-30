Россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать будущую пенсию

Россияне могут самостоятельно определить примерный размер своей будущей страховой пенсии, используя простую формулу. Об этом РИА Новости рассказала экономист Юлия Финогенова.
По словам эксперта, страховая пенсия по старости состоит из двух частей: гарантированной государством фиксированной выплаты и страховой части, размер которой зависит от накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Финогенова уточнила, чтобы рассчитать будущую пенсию, необходимо умножить количество накопленных пенсионных баллов на стоимость одного ИПК, действующую в год выхода на пенсию.
Затем прибавить фиксированную выплату. Экономист добавила, что в 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9 684,69 рубля.
Ранее KP.RU сообщал, что в России существенно сократилась разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам. Значения приблизились друг к другу за год. Разница средних пенсий уменьшилась на 30%.