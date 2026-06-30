Хабаровский край встретит День семьи ромашками, кино и «Суперсемейкой»

Основная программа развернётся 8 июля. В библиотеке имени Наволочкина проведут праздник «День, согретый любовью» с народными играми, загадками, мастер-классом по созданию ромашки и арт-пространством для рисунков на асфальте. В этот же день в летнем читальном зале Дальневосточной научной библиотеки пройдёт уличная акция «Мир начинается с семьи» с книжными выставками и занятиями для детей.