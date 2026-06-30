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Хабаровский край встретит День семьи ромашками, кино и «Суперсемейкой»

Основная программа развернётся 8 июля в библиотеке имени Наволочкина.

В Хабаровском крае ко Дню семьи, любви и верности подготовили большую культурную программу. Жителей ждут мастер-классы, семейные встречи, выставки, викторины, концерты и уличные акции, сообщили в пресс-службе министерства культуры края.

Праздничные события начнутся уже 1 июля. Дальневосточная государственная научная библиотека запустит программу «Ромашковое настроение»: в течение двух недель там будут проходить беседы, викторины, творческие выступления и другие мероприятия о семье и семейных традициях.

7 июля в Краевом Дворце Дружбы «Русь» откроют фотовыставку и выставку детского рисунка. Работы воспитанников творческих студий посвятят семье, любви, миру и домашнему теплу.

Основная программа развернётся 8 июля. В библиотеке имени Наволочкина проведут праздник «День, согретый любовью» с народными играми, загадками, мастер-классом по созданию ромашки и арт-пространством для рисунков на асфальте. В этот же день в летнем читальном зале Дальневосточной научной библиотеки пройдёт уличная акция «Мир начинается с семьи» с книжными выставками и занятиями для детей.

11 июля в библиотеке имени Наволочкина соберутся участники клуба многодетных семей «Большое счастье». На встрече будут говорить о семейных историях и традициях, для детей подготовят викторины, творческое занятие и выступление сказочных героев.

12 июля праздник выйдет в городские пространства. В парке имени Муравьёва-Амурского пройдёт программа «Под сенью Петра и Февронии», а в Хабаровском краевом парке — конкурс-концерт «Суперсемейка» с творческими и спортивными испытаниями для семейных команд.

«Наша большая праздничная программа посвящена сохранению традиционных семейных ценностей», — подчеркнула директор библиотеки имени Наволочкина Раиса Наумова.

На часть библиотечных мероприятий нужна предварительная запись. Уточнить информацию можно в библиотеке имени Наволочкина по телефону 8 (4212) 30−07−58, добавочный 121, и в Дальневосточной государственной научной библиотеке по телефону 8 (4212) 32−50−82.