Стаж за СВО: Матвиенко поддержала инициативу по трудоустройству бойцов

Ранее Людмила Болилая была назначена президентом России Владимиром Путиным членом Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Это назначение последовало за присвоением ей звания Героя России за спасение раненого сослуживца под вражеским обстрелом, после которого она сама получила тяжелые ранения и продолжает лечение. В настоящее время Болилая также является участницей программы «Время героев» — кадрового проекта для ветеранов СВО, проходящих обучение для работы в системе государственного управления по поручению главы государства.