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ВВС США испытали в Тихом океане ракету LRASM с борта B-2

Американские военные потопили корабль-мишень с помощью новой ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки испытали в Тихом океане ракету LRASM. Об этом 30 июня сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

Отмечается, что ракета была выпущена со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Американские военные подчеркнули, что корабль-мишень был успешно потоплен.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что российская отечественная линейка БЭК — «безэкипажных катеров» прошла испытания и поставляется в войска.

Ранее KP.RU стало известно о российской разработке. Речь идет о первом в мире учебном безэкипажном катере «Макаровец». Отмечается, что курсанты ТОВВМУ смогут использовать этот катер для обучения. Полученные навыки они будут использовать в своей работе, защищая Родину. Катер работает на расстоянии до 10 км, развивает скорость до 10 узлов (18,5 км/ч).

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