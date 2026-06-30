Спасатель Манаев сказал, как выжить во время смерча

«Если вы в квартире, отойдите от окон. Если стихия застала на улице или в автомобиле, лягте в канаву или любое углубление, плотно прижавшись к земле и закрыв голову руками. Если вы находитесь в доме, выберите безопасное место у внутренних стен: в коридоре, ванной или кладовой. Если на улице — немедленно найдите подземный переход или укройтесь в прочном капитальном здании. В поле в качестве укрытия можно выбрать овраг, канаву или кювет, туда необходимо лечь», — пояснил эксперт.