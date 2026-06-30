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Спасатель Манаев сказал, как выжить во время смерча

На побережье Сочи обрушился огромный смерч. На кадрах запечатлена большая воронка, которая поднимается в небо и проносится над морем недалеко от берега. Как спастись во время смерча — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

На Сочи обрушился огромный смерч. Кадры природного катаклизма опубликовали в сети. Спасатель, командир поисково-спасательного отряда «Партизан» Алексей Манаев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как спастись во время смерча, даже если уже попали в воронку.

Напомним, смерч на Сочи обрушился 26 июня. На опубликованных кадрах запечатлена большая воронка, которая поднимается в небо и проносится над морем. По словам очевидцев, торнадо проходило в непосредственной близости от береговой линии и создало серьезную опасность для судов и отдыхающих.

Манаев подчеркнул, что при приближении смерча нужно немедленно спрятаться в укрытие — в подвал, погреб или убежище.

«Если вы в квартире, отойдите от окон. Если стихия застала на улице или в автомобиле, лягте в канаву или любое углубление, плотно прижавшись к земле и закрыв голову руками. Если вы находитесь в доме, выберите безопасное место у внутренних стен: в коридоре, ванной или кладовой. Если на улице — немедленно найдите подземный переход или укройтесь в прочном капитальном здании. В поле в качестве укрытия можно выбрать овраг, канаву или кювет, туда необходимо лечь», — пояснил эксперт.

Спасатель предупредил, что не нужно пытаться уехать от смерча на автомобиле, поскольку это смертельно опасно.

«Вихрь легко переворачивает машины. Бросьте транспорт и бегите в укрытие. Кроме того, нужно защититься от осколков. Закройте голову руками или используйте подручные средства (доски, плотную ткань). Если вас подняло в воздух: постарайтесь сгруппироваться, защитить голову, глубоко вдохните и не сопротивляйтесь потоку, ожидая приземления», — заключил специалист.

Ранее спасатель Манаев сказал, как дворник смог поймать выпавшего из окна ребенка.