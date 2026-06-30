В Комсомольске-на-Амуре 69-летний байкер пострадал, уходя от столкновения

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что при выезде со второстепенной дороги нужно заранее снижать скорость и убеждаться, что манёвр безопасен. Особенно внимательными следует быть к мотоциклистам: из-за габаритов их можно заметить позже, чем автомобиль.