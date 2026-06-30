Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре 69-летний байкер пострадал, уходя от столкновения

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что при выезде со второстепенной дороги нужно заранее снижать скорость и убеждаться, что манёвр безопасен.

В Комсомольске-на-Амуре 69-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Щорса. Авария произошла 29 июня около 18:15, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 34-летний водитель Nissan AD выезжал со второстепенной дороги в районе дома № 1 и не уступил дорогу мотоциклу Yamaha Drag Star 400 Classic. Мотоциклист двигался по главной дороге.

Чтобы избежать столкновения с автомобилем, водитель мотоцикла совершил падение. В результате он получил травмы.

Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства ДТП уточняются.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что при выезде со второстепенной дороги нужно заранее снижать скорость и убеждаться, что манёвр безопасен. Особенно внимательными следует быть к мотоциклистам: из-за габаритов их можно заметить позже, чем автомобиль.