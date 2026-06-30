В Красноярске открылась выставка «Три века русского искусства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начала работу выставка «Три века русского искусства». Это масштабный проект Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова. Он представит жителям и гостям города подлинные произведения выдающихся русских мастеров, а также редкие памятники художественной культуры Приенисейского края.