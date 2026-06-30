В Красноярске открылась выставка «Три века русского искусства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начала работу выставка «Три века русского искусства». Это масштабный проект Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова. Он представит жителям и гостям города подлинные произведения выдающихся русских мастеров, а также редкие памятники художественной культуры Приенисейского края.
Посетители смогут увидеть работы признанных мастеров отечественной живописи — Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Ильи Репина, Исаака Левитана и Константина Коровина. Экспозиция раскрывает развитие русской художественной школы на протяжении нескольких столетий — от академических традиций до новаторских творческих поисков начала XX века.
Музейные залы выстроены таким образом, чтобы провести зрителей через ключевые этапы истории отечественного искусства и показать, как менялись художественные направления, темы и выразительные средства разных эпох.
Дополнит выставку параллельная образовательная программа. Так, 5 июля состоится лекция «Русский импрессионизм», а 26 июля посетителей приглашают на встречу «Как передвижники изменили русскую живопись».
Впервые коллекция русского классического искусства представлена в новом выставочном пространстве музея по адресу проспект Мира, 12. Переезд связан с предстоящей реставрацией особняка Гадаловых на улице Парижской Коммуны, 20, где традиционно размещалась постоянная экспозиция русского искусства.
Выставка «Три века русского искусства» будет открыта для посетителей до 2 августа.
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