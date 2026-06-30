Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алмазный центр Антверпена подарил Трампу золотой перстень с 321 бриллиантом

Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил президенту США Дональду Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости Соединенных Штатов. Изделие передали послу США в Бельгии Биллу Уайту. Об этом стало известно в понедельник, 29 июня.

Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил президенту США Дональду Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости Соединенных Штатов. Изделие передали послу США в Бельгии Биллу Уайту. Об этом стало известно в понедельник, 29 июня.

— Соединенные Штаты являются нашим ключевым торговым партнером на протяжении поколений… Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений, — отметили ювелиры.

Перстень изготовлен из золота и украшен 321 природным бриллиантом и 75 другими драгоценными камнями. В центре особо подчеркнули, что при изготовлении использовались только натуральные камни, поскольку их происхождение и статус качественно отличаются от синтетических.

Бриллиантовый бизнес Антверпена на протяжении веков принадлежал местной еврейской общине. В последние годы он испытывает серьезные проблемы из-за конкуренции с дешевыми искусственными алмазами, особенно распространенными в США. Санкции ЕС на торговлю российскими алмазами, введенные в 2024 году, привели к банкротству нескольких местных компаний и сокращению объема торговли почти в два раза — с 10 до шести миллиардов евро, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что королева Камилла перестала носить брошь Tiffany Co., которую ей подарила первая леди США Мелания Трамп во время визита в Соединенные Штаты. Украшение стоимостью около 40,7 тысячи долларов она сняла сразу после выхода из Белого дома.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше