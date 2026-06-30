Алмазный центр Антверпена подарил Трампу золотой перстень с 321 бриллиантом

Бриллиантовый бизнес Антверпена на протяжении веков принадлежал местной еврейской общине. В последние годы он испытывает серьезные проблемы из-за конкуренции с дешевыми искусственными алмазами, особенно распространенными в США. Санкции ЕС на торговлю российскими алмазами, введенные в 2024 году, привели к банкротству нескольких местных компаний и сокращению объема торговли почти в два раза — с 10 до шести миллиардов евро, передает ТАСС.