Алмазный центр Антверпена подарил Трампу золотой перстень с 321 бриллиантом

Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил президенту США Дональду Трампу золотой перстень с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости Соединенных Штатов. Изделие передали послу США в Бельгии Биллу Уайту. Об этом стало известно в понедельник, 29 июня.
— Соединенные Штаты являются нашим ключевым торговым партнером на протяжении поколений… Мы хотим, чтобы этот перстень стал символом наших тесных экономических отношений, — отметили ювелиры.
Перстень изготовлен из золота и украшен 321 природным бриллиантом и 75 другими драгоценными камнями. В центре особо подчеркнули, что при изготовлении использовались только натуральные камни, поскольку их происхождение и статус качественно отличаются от синтетических.
Бриллиантовый бизнес Антверпена на протяжении веков принадлежал местной еврейской общине. В последние годы он испытывает серьезные проблемы из-за конкуренции с дешевыми искусственными алмазами, особенно распространенными в США. Санкции ЕС на торговлю российскими алмазами, введенные в 2024 году, привели к банкротству нескольких местных компаний и сокращению объема торговли почти в два раза — с 10 до шести миллиардов евро, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что королева Камилла перестала носить брошь Tiffany Co., которую ей подарила первая леди США Мелания Трамп во время визита в Соединенные Штаты. Украшение стоимостью около 40,7 тысячи долларов она сняла сразу после выхода из Белого дома.